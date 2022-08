Mercato : l'OM a rouvert le dossier Eric Bailly ?

L'OM aurait réactivé le dossier menant à Eric Bailly. Le joueur est également ciblé par la Roma, Monaco, Séville et West Ham.





Selon les informations de L'Équipe, l'OM s'est rapproché du clan d'Eric Bailly depuis une quinzaine de jours. Le nom de l'Ivoirien avait déjà été cité à la mi-juin, et lors d'autres mercatos. Le site du quotidien affirme que le joueur est sensible à l'intérêt manifesté par les Olympiens. Sa venue pourrait permettre de compenser le départ de Duje Caleta-Car, qui est très souhaité par les dirigeants. Seul souci, Manchester United privilégierait un transfert sec à un prêt.



Éric Bailly serait également ciblé par l'AS Rome, Monaco, le FC Séville et West Ham. Les Red Devils avaient déboursé 38 millions d'euros pour le faire venir de Villarreal, en 2016. Il a depuis participé à 113 matchs, toutes compétitions confondues.