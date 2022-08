Longoria muscle le discours pour Caleta-Car

Pablo Longoria a commenté la situation de Duje Caleta-Car, dont le contrat est censé prendre fin en 2023. Le président de l'OM pourrait l'écarter de l'équipe.





Face à la presse, Pablo Longoria a évoqué la prochaine fin de contrat de Duje Caleta-Car. Le président olympien ne compte pas le conserver : "On a beaucoup parlé avec le joueur et avec ses représentants. La politique du club est la même, l'Olympique de Marseille n'aura pas de joueur en fin de contrat dans son effectif", a-t-il expliqué aux journalistes présents.



Recruté en 2019, Duje Caleta-Car a pris part à 102 matchs de Ligue 1, avec l'OM. Son nom a été lié au FC Séville et à des clubs anglais, ces dernières semaines.