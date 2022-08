Sanchez explique pourquoi il a dit oui à l'OM !

Alexis Sanchez a livré ses premiers mots, en conférence de presse. Le Chilien sait où il met les pieds !





Face aux médias, Alexis Sanchez a confié son enthousiasme. L'attaquant a apprécié l'ambiance, mardi soir, à l'aéroport : "Je suis très surpris et très content de l'accueil, je ne réussis pas encore à avoir les pieds sur terre après cet accueil", a-t-il déclaré. L'ancien Intériste a lâché quelques mots sur le club, qu'il connaissait déjà : "Je n'en ai pas parlé avec Mauricio Isla, mais il m'a toujours dit, lorsqu'il y évoluait, que la vie était bien, qu'il aimait son équipe et le club... Je sais que l'OM a une très grande histoire, que c'est le plus grand club français et le seul à avoir gagné la Ligue des Champions. C'est un défi pour moi de venir gagner ici, quand je viens ici c'est pour gagner des titres."



Alexis Sanchez évoluait en Lombardie depuis 2019. Le joueur a auparavant défendu les couleurs de Manchester United, d'Arsenal et du Barça.