L'OM officialise la signature de Sanchez !

L'OM a officialisé la signature d'Alexis Sanchez, ce mercredi. Igor Tudor pourra s'appuyer sur le Chilien, ces prochains mois.





Sur son site officiel, l'OM a confirmé la signature d'Alexis Sanchez. L'international chilien aurait paraphé un contrat d'un an, plus une autre année en option. Une recrue de choix pour Igor Tudor, qui pourra s'appuyer sur son caractère et son expérience.



Pablo Longoria a frappé un grand coup. Espérons que le joueur se montrera décisif ces prochains mois.