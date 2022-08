Le procès de Mendy démarre aujourd'hui

Le procès de Benjamin Mendy s'ouvre ce mercredi. Le défenseur de Manchester City est visé par dix chefs d'accusation d'infractions sexuelles, dont huit viols.





Après avoir été reporté à plusieurs reprises, le procès de Benjamin Mendy s'ouvre ce mercredi devant la Cour de la Couronne de Chester. L'ancien défenseur de l'OM, qui a plaidé non coupable, est visé par dix chefs d'accusation d'infractions sexuelles, dont huit viols. Le procès est censé durer quinze semaines. Le joueur va tenter d'apporter les preuves de son innocence, aidé des avocats Orla Daly et Eleanor Laws.



Benjamin Mendy est pour l'instant toujours sous contrat avec Manchester City. En cas de condamnation, les questions sur la possible suite de sa carrière seraient balayées...