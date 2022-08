Mercato : Lihadji poussé vers la sortie, mais...

Le Lokomotiv Moscou a tenté une approche pour recruter Isaac Lihadji. L'attaquant du LOSC aurait refusé de rejoindre la Russie.





Arrivé en 2020 en provenance de l'OM, avec qui il n'a pas souhaité signer son premier contrat professionnel, Isaak Lihadji peine à s'imposer à Lille. L'attaquant est âgé de 20 ans et n'a passé que 410 minutes sur les pelouses de Ligue 1, avec le LOSC. Soit l'équivalent de 4 matchs et demi. Ses dirigeants le poussent maintenant vers la sortie et le Lokomotiv Moscou s'est renseigné, selon L'Équipe. Le natif de Marseille aurait toutefois répondu à ses avances par la négative : il ne souhaiterait pas rejoindre la Russie.



Isaac Lihadji n'a fait que 2 apparitions en Championnat avec l'OM (pour un total de 23 minutes). Son contrat court jusqu'en 2023.