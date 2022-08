Mercato : l'OM s'était renseigné sur Depay et Dybala ?

En début de mercato, Pablo Longoria aurait pris des renseignements sur Memphis Depay (Barça) et Paulo Dybala (ex-Juventus, AS Rome). Le président de l'OM n'aurait pas été plus loin.





Dans son édition du jour, L'Equipe affirme que l'OM a pris des renseignements sur Memphis Depay et Paulo Dybala, "sans aller très loin". Pablo Longoria s'est vite a priori rendu compte que les deux dossiers impliquaient des sommes qui n'étaient pas dans les cordes des finances phocéennes. L'Espagnol a finalement frappé un grand coup en embauchant Alexis Sanchez (ex-Inter Milan). Igor Tudor pourra s'appuyer sur un effectif plutôt bien pourvu dans le secteur offensif.



Le quotidien souligne que Pablo Longoria souhaitait travailler dans la discrétion, de façon à ne pas créer de faux espoirs. L'information sur les deux attaquants est tout de même à prendre avec des pincettes.