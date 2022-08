Veretout explique son choix de rejoindre l'OM

Interrogé par les médias de l'OM, Jordan Veretout a expliqué pourquoi il avait relevé le challenge olympien. Le milieu de terrain voulait revenir en France et jouer la Ligue des Champions, avec Marseille.





Lors d'un entretien donné au site officiel olympien, Jordan Veretout a justifié sa décision de rejoindre l'OM : "C'était déjà important pour moi de revenir en France. L'OM est le plus grand club français. Il m'a ouvert ses portes et je voulais venir aussi", a-t-il expliqué. Le milieu de terrain souhaitait également participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions : "C'est aussi pour ça que je viens aujourd'hui, pour jouer la plus grande compétition européenne. À Marseille en plus, c'est un avantage, car avec toute cette ferveur ça va être magique."



Jordan Veretout totalise 35 matchs de coupes d'Europe, mais n'a jamais participé à la phase de poules de la C1.