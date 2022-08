Les images folles de l'arrivée de Sanchez

Alexis Sanchez a été chaudement accueilli, mardi soir, à Marignane. Quelques centaines de supporters de l'OM s'étaient déplacés.





Alexis Sanchez a enfin résilié le bail qui le liait à l'Inter Milan. L'international chilien a rejoint Marseille et découvert une ambiance plus chaude que celle des travées de Giuseppe Meazza. Plusieurs centaines de supporters olympiens l'attendaient à l'aéroport. Chants, fumigènes... L'attaquant a été chaleureusement accueilli.



Alexis Sanchez devrait passer sa visite médicale et signer son contrat dans les prochaines heures. Il devrait a priori s'engager pour une saison, plus une autre en option (liée à la participation à la Ligue des Champions).