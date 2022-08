Radonjic impressionne pour sa première en Italie

Pour ses débuts avec le Torino, Nemanja Radonjic a inscrit un but et crée quatre occasions face à Palerme.





Prêté pour la troisième fois par l'OM (après le Hertha Berlin et Benfica), Nemanja Radonjic a effectué son premier match avec le Torino à l'occasion du premier tour de la Coupe d'Italie face à Palerme (3-0).



Le Serbe a impressionné au point que La Gazzetta dello Sport lui consacre même un encart. Face aux Siciliens, il a inscrit un but, créé quatre occasions et a cadré 5 tirs. Il n'y a aucun doute sur le talent de Radonjic, mais il a souvent manqué de constance. Il fera ses débuts en championnat ce week-end à Monza.