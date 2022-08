Mercato : Alvaro au rebond en L1 ?

Le désormais ex-Olympien, Alvaro Gonzalez, est courtisé par plusieurs clubs pour la suite de sa carrière.





D'après les informations relayées par RMC, l'Espagnol de 32 ans est pisté par deux formations européennes, Galatasaray et Valence. Alvaro a passé la majeure partie de sa carrière en Espagne, à Santander, Saragosse, Villarreal et l'Espanyol. Le défenseur central, approché par un club saoudien, a rapidement refusé cette possibilité, pour rester dans un championnat européen compétitif, qui pourrait donc être la Liga ou la Süper Lig turque.



RMC révèle même qu'un club de L1 aurait pris des renseignements sur l'Espagnol. Cependant, le nom de l'équipe en question n'a pas filtré. Alvaro, qui se maintient physiquement en forme en Espagne, n'a plus joué un match officiel depuis le 2 janvier 2022. Son contrat avec l'OM a été résilié d'un commun accord le 1er août.