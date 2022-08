Ménès salue le courage de Tudor

Pierre Ménès, sur son blog, a salué la première sortie officielle de l'OM d'Igor Tudor, soldée par une large victoire dans un Vélodrome hostile au Croate (4-1).





"Il faut reconnaître un truc à (Igor) Tudor : il a des couilles !" a débuté Pierre Ménès avec son franc-parler habituel. "Le mec est contesté, conspué par le public du Vélodrome à l'annonce de son nom... Et il commence son premier match en laissant (Dimitri) Payet sur le banc. Le mec sait ce qu'il fait et c'est à mettre à son crédit. Derrière, l'OM a fait un match très différent par rapport au jeu proposé par (Jorge) Sampaoli. (...) C'est plus direct, ça se projette plus vite devant, il y a beaucoup de pressing."



Cela dit, Pierre Ménès confie que la tranquillité dont dispose actuellement le Croate, après sa première victoire, peut ne pas durer : "Je ne dirais pas que cette victoire a tout gommé pour Tudor mais ça lui achète du crédit pour les semaines à venir. Cela va lui permettre de travailler un peu plus sereinement... si c'est possible à Marseille."



L'OM va successivement jouer contre Brest, Nantes, Nice et Clermont, en août, en L1.