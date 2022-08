Libbra croit en Milik dans le système de Tudor

Muet lors du match de L1 contre Reims (4-1) dimanche soir, Arkadiusz Milik devra attendre la rencontre face à Brest, dimanche prochain, pour ouvrir son compteur but cette saison.





Interrogé par La Provence, Marc Libbra, passé par l'OM de 1992 à 1998, pense que le système d'Igor Tudor, avec des pistons qui centrent beaucoup, peut matcher idéalement avec le profil d'Arkadiusz Milik : "Il faut le remettre dans le coup, c'est tout. Mais ça va se faire. L'OM a récupéré des vrais joueurs de couloir, des pistons qui speedent comme des malades et centrent. Si on regarde les stats, il y a seize centres en première mi-temps, mais aucun n'a trouvé un Olympien. En seconde période, il y en a huit ou neuf de plus. Ça va se mettre en place, si l'OM y parvient, (Arkadiusz) Milik en profitera."



La saison dernière, dans un système différent, le Polonais de 28 ans a inscrit 20 buts (en 37 rencontres). Le numéro 9 est lié à l'OM jusqu'en 2025.