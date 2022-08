Rothen prédit "une fracture totale" entre Tudor et les joueurs

Sur RMC, Jérôme Rothen a annoncé que l'aventure d'Igor Tudor à l'OM allait se compliquer sous peu, à cause de sa relation déjà compliquée avec certains joueurs.





L'ancien joueur du PSG Jérôme Rothen a donné du crédit uniquement aux joueurs lors de la victoire de l'OM contre Reims, et a chargé ensuite longuement la méthode d'Igor Tudor : "Ce que j'ai vu sur le terrain (contre Reims), cela appartient surtout aux joueurs, on ne peut pas dire que sur la période de préparation actuelle, ça y est, il y a une patte (Igor) Tudor. Ce que je constate juste, c'est qu'il remet tout en question par rapport à ce qui avait été mis en place par (Jorge) Sampaoli. Je veux bien qu'il y ait des changements au club, qu'il soit arrivé sur le tard, mais j'ai l'impression qu'il se prend pour un autre. Par rapport à ses déclarations, par rapport à son "body langage", comme on dit..."



L'international français a même comparé Igor Tudor à son ancien coach à Paris, Vahid Halilhodzic : "Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire en très peu de temps. Tout se passait bien à Marseille. Alors oui, il y a eu le départ de Sampaoli, mais il y avait une bonne ambiance entre les joueurs, ils ont arraché la deuxième place... On a mis en avant cette ambiance dans le vestiaire, d'ailleurs. Et là, c'est la Bérézina parce qu'on a un entraîneur qui est très dur. J'en ai connu dans ma carrière. Franchement, Tudor me fait penser à Vahid Halilhodzic en plus jeune. Et Vahid avait lui un passé de coach. Celui de Tudor laisse à désirer..." Selon Jérôme Rothen, l'équipe sera en difficulté à la première défaite : "Le problème avec une telle ambiance, c'est qu'à la première défaite, il y aura une fracture totale avec son groupe. C'est une fracture aussi qui commence à se mettre en place avec le public, alors que le championnat débute juste."



Espérons que l'ancien milieu international se trompe et que la relation entre Igor Tudor et certains de ses joueurs se pacifient avec les futures victoires de l'OM.