Djellit : "Les recrues ont été au rendez-vous"

Le journaliste Nabil Djellit a salué la performance marseillaise contre Reims (4-1), dimanche soir.





Sur Europe 1, Nabil Djellit a notamment salué la performance du nouveau Portugais de 22 ans de l'OM : "Nuno Tavares jouait hier son premier match en tant que piston gauche et j'ai beaucoup aimé. Le match bascule un peu sur un but irrationnel. Il emporte tout le monde. Après ce but, on s'est dit que rien ne pouvait arriver à l'OM. Il faut dire que Reims n'a pas été bon et a facilité la tâche aux Marseillais. L'OM a mis les ingrédients, la détermination et l'envie. Les recrues ont été au rendez-vous." Nuno Tavares, mais aussi Luis Suarez, auteur d'un doublé, ont inscrit les buts de l'OM, alors que Jonathan Clauss a provoqué un csc reimois.



"Ce soir, ils ont assumé leurs rangs, celui de vice-champion de France. L'équipe en face a encore une fois été très moyenne mais c'est un autre sujet. Ce soir, l'OM a gagné son match, (Pablo) Longoria et (Igor) Tudor respirent un peu plus. Cela va remettre un peu de sérénité dans le groupe. On va aussi moins parler de l'absence de (Dimitri) Payet au coup d'envoi du match. À mon avis, pour le déplacement à Brest la semaine prochaine, il y a de fortes chances que Tudor mette Payet titulaire" a prédit Nabil Djellit.



L'OM affronte Brest dimanche soir prochain, à 20h45.