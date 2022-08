Castaldi : "Payet ? Tudor veut asseoir son autorité"

Dans l'Équipe du Soir, Giovanni Castaldi a estimé qu'Igor Tudor avait voulu asseoir son autorité en mettant Payet sur le banc et en sortant Guendouzi et Gerson.





Voir Dimitri Payet débuter sur le banc contre Reims en a surpris plus d'un. Pour Giovanni Castaldi, dans l'Équipe du Soir, ces choix d'Igor Tudor visent à asseoir son autorité sur le groupe : "Payet sur le banc, je le vois comme la volonté d'Igor Tudor de marquer son autorité. Honnêtement, même si Under a parfois montré des choses intéressantes, ce rôle d'électron libre derrière l'attaquant conviendrait mieux à Dimitri Payet. En sortie de banc, je ne sens pas le Réunionnais impliqué. Il n'est pas fait pour ça, ce n'est pas un joueur d'impact en sortie de banc. Il aura évidemment du temps de jeu et il sera bon, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est plus le jeune joueur fougueux. Payet sait qu'il va devoir se gérer aussi et il y aura énormément de matchs. Dans ce système, je suis persuadé qu'il va se régaler, d'autant plus avec des pistons comme Clauss et Tavares avec qui il va pouvoir combiner. Il va pouvoir se servir de ses appels pour rentrer à l'intérieur. Payet, mais aussi Gerson et Guendouzi, qui sont sortis à la 75ème, ont été un peu ciblé sur l'autorité contre Reims par le coach croate."