Bouby : "On a retrouvé la patte Tudor"

Sur le plateau de la chaîne l'Équipe, Pierre Bouby a mis en avant l'investissement des joueurs lors de la victoire face à Reims (4-1). Il estime que l'on voit déjà la patte Tudor dans le jeu.





Dans l'Équipe du Soir, Pierre Bouby a estimé que l'OM avait passé un cap hier grâce à sa victoire face à Reims (4-1). Pour l'ancien joueur, le plus important était de voir les joueurs faire les efforts, signe qu'ils adhèrent au projet d'Igor Tudor: "Sur ce premier match, j'ai quand même retrouvé une patte Tudor. On a vu ce qu'il voulait mettre en place. Je trouve que le fait que les joueurs adhèrent à ce projet est important et selon moi, c'est un cap supplémentaire de franchi par rapport au bordel qu'on a pu décrire dans les médias lors des dernières semaines. J'ai vu des joueurs investis par rapport à ce que demande Igor Tudor. Si on n'avait pas vu les schémas de jeu et ce que demande le Croate, on aurait pu penser que les joueurs n'avaient pas adhéré et que les conflits auraient perduré. Là, on a vu du pressing intense, de l'intensité. Lorsque l'on est joueur et qu'on sort d'un tel match en ayant gagné 4-1, on se dit : 'ce qu'on a mis en place, ça fonctionne.' On verra évidemment sur la durée, mais je trouve que c'est très encourageant pour un premier match. La chose la plus dure était de passer de ces matchs amicaux où la mayonnaise n'avait pas prise à ce premier match de championnat."