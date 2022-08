Beauvue : "Blanco est un très bon gardien"

Dans les colonnes de La Provence, Claudio Beauvue a donné son avis sur Ruben Blanco, qu'il a côtoyé au Celta Vigo en 2016-2017.





L'ancien joueur de Guingamp et Lyon a détaillé le profil du portier espagnol pour La Provence : "C'est un très bon gardien, moderne, qui sait jouer au pied. Je vous assure qu'il est très habile balle au pied, il faisait les toros, les jeux de conservation avec les joueurs de champ, c'est un joueur de foot avant d'être gardien, à l'espagnole. Sur sa ligne il a beaucoup de réflexes. Ce n'est pas Thibaut Courtois, il est très mobile sur ses appuis. Il sait repartir avec les pieds mais il sait aussi protéger son but, est très tonique, se déplace bien. Il ne paye pas de mine, il n'est pas impressionnant, n'a pas un gros gabarit, donc tu te dis qu'il va être facile à tromper, mais il peut surprendre pas mal d'attaquants. Il est très dur à prendre en défaut."



Le Guadeloupéen estime que Blanco est tout à fait capable de concurrencer Pau Lopez : "Je pense que la concurrence sera rude, Ruben se rapproche du niveau de Lopez, ils ont un talent équivalent. Celui qui fera les meilleures performances sur le terrain s'imposera."



Hier, le portier espagnol a prouvé qu'il avait tout à fait le niveau pour être aligné dans les cages olympiennes. Lorsque Pau Lopez reviendra de blessure, on verra si Igor Tudor opte pour une alternance ou s'il instaure une hiérarchie au poste de gardien.