Tavares : "Les supporters ne s'arrêtent jamais de chanter"

En zone mixte, Nuno Tavares s'est exprimé sur les émotions ressenties au moment de son but et sur l'ambiance du Vélodrome.





Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nuno Tavares a réussi son baptême du feu en Ligue 1. Excellent sur son flanc gauche, le Portugais s'est même permis d'inscrire un superbe but du pied droit avant la mi-temps.



En zone mixte, il est revenu sur les émotions que lui a procurées ce premier match de championnat : "Mon but ? C'était incroyable ! L'ambiance au stade était super, un peu similaire à l'Emirates Stadium, mais ici les supporters ne s'arrêtent jamais de chanter. Des débuts rêvés ? Je crois, oui. J'ai marqué, on gagne, c'est la meilleure façon de commencer le championnat. L'entraîneur était content dans le vestiaire, mais on a de nombreuses choses à améliorer pour la semaine prochaine."