Longoria : "Important de se parler avant une saison"

En marge de la rencontre face à Reims, Pablo Longoria s'est exprimé sur les discussions qui avaient eu lieu avec les joueurs ces derniers jours.





"C'est important de se parler avant de commencer la compétition, d'autant plus lorsqu'il y a des changements explique Pablo Longoria au micro de Prime Video. Il est primordial de connaître la ligne de conduite et la direction prise par le club pour que tout le monde suive."



Le président de l'OM a également été interrogé sur la situation de Dimitri Payet, sur le banc face à Reims hier soir : "Le fait que Dimitri soit sur le banc, c'est un choix de l'entraîneur, mais on a besoin de tout le monde durant la saison. Le coach choisit toujours les joueurs les plus appropriés pour tel ou tel match."