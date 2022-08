Guendouzi : "Il n'y a aucun problème avec Payet"

Après la rencontre, Matteo Guendouzi a réagi à l'absence de Dimitri Payet du onze de départ hier soir.





En conférence de presse, Matteo Guendouzi s'est exprimé sur les débuts réussis de l'OM face à Reims : "On est conscient de nos qualités, on sait ce qu'on sait faire et moins bien faire. Nous avons fait une très bonne première mi-temps puis on a été moins bons sur les 25-30 dernières minutes avec un peu de relâchement. On sait où on doit aller. Même si on n'a pas vraiment gagné en préparation, il n'y avait pas de doutes et on savait qu'on allait bien attaquer le premier match de championnat. Il y a eu une très bonne réponse de l'équipe ce soir. La préparation a été difficile, mais c'était dans le but de répondre présent au niveau de l'intensité comme c'était le cas ce soir."



L'international français a ensuite réagi à la mise sur le banc de son capitaine Dimitri Payet : "Dim c'est le capitaine de l'équipe, c'est un joueur très important. Il a su qu'il allait être remplaçant, mais il a toujours encouragé les coéquipiers. Il a fait une bonne rentrée. C'est quelqu'un de très professionnel, il n'y a aucun problème avec Dim, on sait qu'il répondra toujours présent."