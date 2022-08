Tudor conquis par ses pistons : "Ils ont été incroyables"

Après la rencontre, Igor Tudor n'a pas tari d'éloges sur ses deux pistons, Jonathan Clauss et Nuno Tavares.





Hier soir, Jonathan Clauss et Nuno Tavares ont joué un grand rôle dans la victoire de l'OM face à Reims (4-1). L'ancien Lensois a provoqué le but contre son camp de Faes, tandis que le Portugais a inscrit le but du 2-0 d'une magnifique frappe du droit avant la mi-temps.



Naturellement, Igor Tudor a tenu à féliciter particulièrement les deux joueurs au micro de Prime Video après la rencontre : "Ils ont été incroyables, ces deux-là ont été extraordinaires, ils ont fait la différence. Comme je l'ai dit, c'était vraiment très bien en première période, la manière avec laquelle j'aime qu'on joue. Je voulais que ça continue en seconde période, j'aurais voulu qu'on marque encore des buts donc on doit travailler. On doit avoir 90 minutes qui ressemblent à la première période, mais on est contents, les joueurs ont vraiment donné ce que je voulais qu'ils donnent."