Clauss : "Le coach nous poussait à faire plus"

Jonathan Clauss s'est exprimé au micro d'Amazon Prime après une prestation aboutie pour sa première en Ligue 1 avec l'OM.





Décisif sur le premier but, Jonathan Clauss a été l'un des meilleurs joueurs marseillais sur le terrain hier, avec son compère du flanc gauche Nuno Tavares. On sent que l'ancien lensois est déja très bien intégré au sein du groupe d'Igor Tudor.



Après la rencontre, il a livré ses impressions au micro de Prime Video : "On sait qu'il y a de la qualité, on a beaucoup travaillé pendant la préparation même si certains sont arrivés plus tard. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui diffèrent de l'an passé. Dans les têtes, il faut réussir à switcher, pour moi et tout le monde. Le rythme était élevé en première, on voulait calmer, mais le coach nous poussait à faire plus, on sait ce qu'on doit bosser, on bosse tous les jours et ce soir ça a payé"