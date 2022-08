Gigot : "Le travail paye"

En conférence de presse, Samuel Gigot a expliqué que cette victoire inaugurale allait faire du bien à tout le groupe.







Auteur d'une prestation solide aux côtés de Balerdi et Mbemba, Samuel Gigot a livré ses impressions sur la rencontre en conférence de presse "C'est vrai que c'est une belle victoire. C'était important de bien commencer le championnat, surtout à la maison. On a eu une préparation assez difficile donc avoir gagné va faire du bien pour les têtes. Dès le début, on voulait mettre une grosse pression sur l'adversaire et essayer de marquer le plus vite possible. Le travail paye, ça fait plaisir. Vivre cette expérience au Stade Vélodrome, c'était extraordinaire."



Il est ensuite revenu sur son entente avec Chancel Mbemba : "C'est un super garçon et un super joueur donc c'est très facile de jouer à ses côtés et de communiquer avec lui. Au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux."