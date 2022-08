Mercato : Sanchez, arrivée prévue dans la semaine ?

RMC annonce qu'Alexis Sanchez devrait signer sa résiliation de contrat avec l'Inter dans la journée. Il est attendu à Marseille dans les jours qui arrivent.





C'est un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines et qui semble proche de son dénouement. Alexis Sanchez pourrait débarquer à Marseille dans les prochains jours annonce RMC. Le média croit savoir, après avoir obtenu des informations de l'entourage du joueur et par des membres du club, que le Chilien va résilier son contrat dans la journée avec l'Inter.



Aucune visite médicale n'est programmée pour l'instant, mais le club espère voir débarquer Sanchez "dans la semaine". RMC rappelle que le club et le joueur se sont déjà mis d'accord sur un contrat annuel d'environ 3 millions d'euros, pour les deux prochaines saisons.