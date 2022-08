Tudor : "On est sur la bonne voie"

Après la belle victoire de son équipe face à Reims (4-1), Igor Tudor a livré ses impressions au micro d'Amazon Prime.





Hué par le public au moment de la présentation des équipes, Igor Tudor a répondu de la meilleure des manières en décrochant sa première victoire à la tête de l'OM.



Au micro d'Amazon Prime, l'entraîneur croate est revenu sur la belle prestation de son équipe, et a réagi aux sifflets dont il a été l'objet : "Moi, je fais mon travail et je donne le meilleur, je suis heureux d'être ici. Tout est important dans ce genre de match, mais finalement, le plus important, c'est ce qui s'est passé sur le terrain et le match. Donc, je suis certain qu'avec le temps, ça va être de mieux en mieux et les supporters vont comprendre ce que l'on veut, et la première période, c'est ce qu'on voulait. Donc, je suis content pour l'équipe et pour les supporters. Finalement, on a eu un bon match avec beaucoup de buts. Il va falloir continuer à travailler, mais on est sur la bonne voie."