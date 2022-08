Rongier : "Tout n'était pas parfait"

En bon perfectionniste, Valentin Rongier ne s'est pas totalement satisfait du succès obtenu par l'OM contre Reims (4-1). Le milieu de terrain voit du potentiel pour progresser.





Au micro de Prime Vidéo, Valentin Rongier a commenté le résultat obtenu par l'OM contre les Rémois : "Tout n'est pas parfait, mais on ne va pas faire les difficiles. Il fallait gagner, on a marqué quatre buts, mais on en a pris un. On n'a pas réussi à garder notre cage inviolée. On a manqué de jus en seconde période pour faire plus de jeu, mais c'est normal on a la préparation dans les pattes et le jeu qu'on utilise demande beaucoup d'intensité", a-t-il déclaré.





"Il y a du mieux tous les jours"

Le joueur pense aussi que le pressing peut être mieux appliqué : "Il y a des moments où on est en retard. On n'arrive pas encore à déterminer les moments où on est sûr qu'il faut y aller. Il y a du mieux tous les jours à l'entraînement, aujourd'hui, on est content de notre prestation", a-t-il ajouté.



Après avoir subi les attaques de deux quotidiens pendant plusieurs jours, les Phocéens pourront travailler avec un peu de sérénité, cette semaine.