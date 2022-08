Chapron explique comment il a fait marquer Gignac lors d'un OM-PSG

Tony Chapron s'est remémoré un Clasico OM-PSG lors duquel André-Pierre Gignac a inscrit un doublé. L'ancien arbitre se souvient d'avoir parlé à l'attaquant avant ses deux buts.





Interrogé par L'Équipe, Tony Chapron s'est souvenu d'un OM-PSG lors duquel André-Pierre Gignac a marqué deux buts. L'arbitre pense être parvenu à calmer l'attaquant quand il le fallait : "Au bout de trois minutes, il est surexcité. Je crois que c'est lui qui fait les trois premières fautes du match. Je me dis qu'il va disjoncter et faire péter le match. À un moment donné, il y a un corner pour Paris et il est à côté de moi. Je lui dis : " André-Pierre, il faut vous calmer. Vous êtes bon quand vous êtes serein. Et je pense que si vous vous calmez, vous allez marquer un but. " Parfois quand on est arbitre, on raconte n'importe quoi. Et trois minutes plus tard, il marque ! Arrive la 30e minute, je vois qu'il retombe dans ses travers. Il y a un coup franc pour Paris, il est dans le mur. Et je lui dis : " André-Pierre, vous êtes en train de remonter en pression. Il faut vous calmer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes concentré sur le jeu, vous êtes efficace. Vous avez marqué un but, je suis sûr que vous allez en remarquer un. " Cinq minutes plus tard, il marque un second but ! J'hallucinais", a-t-il lâché, persuadé d'avoir eu une influence sur la réussite de l'attaquant.



Tony Chapron fait certainement référence au OM-PSG d'octobre 2012, lors duquel APG a répondu à Zlatan Ibrahimovic par un doublé (2-2).