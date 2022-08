Rongier : "Tudor n'est pas un tyran"

Valentin Rongier s'est exprimé sur le style de jeu que souhaite mettre en place Igor Tudor, à l'OM. Le milieu de terrain a précisé que le technicien n'était pas un tyran et s'adaptait aux éléments dont il dispose. Non, le Croate n'envisage pas de jouer le contre à Marseille...





Lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo, Valentin Rongier a réagi aux rumeurs propagées par certains quotidiens concernant les méthodes de management d'Igor Tudor. L'ancien Nantais admet que ça bosse, mais réfute les problèmes rapportés par certains journalistes vipérins : "Ce n'est pas un tyran, il aime bien quand tout est carré, tout est sérieux. Quand on est sur le terrain, il n'est pas là pour rigoler. Il veut que le travail soit bien fait, avec une grosse intensité donc on s'adapte, ça prend un peu de temps. Mais non, ce n'est pas un tyran", a-t-il déclaré.





"Il ne dit pas qu'il ne veut pas avoir le ballon..."

Le natif de Mâcon a par ailleurs précisé que l'OM n'avait pas l'intention de jouer le contre : "Il ne dit pas qu'il ne veut pas avoir le ballon, il dit qu'il veut aller vite vers l'avant, mettre en place un gros pressing. Quand on regarde ce que faisait l'Hellas Vérone, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, elle ne faisait pas partie du top 6 en Italie. Nous, on fait partie de ce top 3 en France donc forcément on a les joueurs pour jouer au ballon, il faut juste trouver un équilibre", a-t-il poursuivi.



La rupture avec Igor Tudor ne parait pas consommée comme certains médias semblaient le faire croire. Comme ses prédécesseurs, le Croate a besoin de temps pour transmettre ses idées de jeu.