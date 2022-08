Bouby : "Longoria doit protéger Tudor"

Dans l'Équipe du Soir, Pierre Bouby a estimé que le président espagnol avait fait le bon choix en soutenant publiquement Igor Tudor.





Même si le cirque médiatique autour de l'OM et d'Igor Tudor semble disproportionné, Pablo Longoria n'a pas eu d'autres choix que de monter au créneau pour défendre l'entraineur croate.



Un choix salué par Pierre Bouby sur La chaîne l'Équipe : "Longoria doit protéger Tudor. Si Pablo Longoria commence à aller dans le sens des joueurs, le coach croate n'aura plus aucune autorité et n'importe quel coach sera en difficulté lorsqu'il viendra à l'OM. Tudor est dans un état d'esprit complètement différent. Il a certes une méthode un peu drastique, mais je pense que les cadres ont besoin d'être un petit peu remis à leur place aussi. Contrairement à ce qui a été dit, lorsque j'étais à Marseille, j'ai vu une très bonne relation entre Gerson et Tudor avec un Brésilien que j'ai trouvé super concerné par les demandes de son coach. D'autres attitudes m'ont un peu plus dérangé, comme celle de Guendouzi, qui s'en allait quand son entraîneur lui parlait. Pour moi, cette friction fait aussi partie du personnage Tudor, qui va tester les joueurs et leur personnalité."