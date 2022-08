Saliba : "Ça m'a aidé de passer deux ans en France"

Après avoir été élu homme du match, William Saliba est revenu sur son premier match avec Arsenal.





William Saliba n'aura pas attendu longtemps avant de faire ses preuves avec Arsenal. L'international français a impressionné pour ses débuts contre Crystal Palace (0-2) et a même été élu homme du match. Pour Sky Sports, il a livré ses impressions : "Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Je suis tellement heureux de gagner mon premier match, avec en plus un clean sheet. Ça m'a aidé de passer deux ans en prêt en France parce que je suis jeune, j'ai besoin de jouer. Maintenant, je suis de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison."



Mikel Arteta, son entraîneur, a également tenu à le féliciter : "On ne voit pas souvent ça, faire ses débuts en Premier League contre cet adversaire, contre ses joueurs physiques, et gérer la situation comme il l'a fait avec ce sang-froid, ce calme et cette présence. C'est tout à son honneur. Laissez-le être et laissez-le jouer. Signer un joueur à 19 ans et le faire revenir deux ans plus tard est inhabituel et il a été si déterminé et volontaire pour venir ici et prouver qu'il est prêt."



L'ancien Olympien devrait rapidement devenir l'un des tauliers des Gunners et s'imposer comme l'un des tout meilleurs défenseurs de Premier League.