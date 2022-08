Djellit : "Tudor joue son avenir sur le mois d'août"

Sur le plateau de la chaîne l'Équipe, Nabil Djellit a expliqué que l'OM devait impérativement s'imposer face à Reims pour s'éviter des remous.





Dans la lignée de ce que publie l'Équipe depuis quelques jours, Nabil Djellit s'est montré très alarmiste sur le plateau de l'Équipe du Soir.



Pour le consultant, il y a déjà urgence à l'OM et Tudor doit absolument valider ses débuts par une victoire : "Pour ce premier match face à Reims, le contenu doit passer au second plan. Je pense qu'ils ont besoin de sérénité dans la mesure où la saison a mal commencé. À domicile, face à Reims qui vient de perdre son meilleur attaquant, tu dois prendre les trois points. Même si la prestation n'est pas bonne, Tudor pourra toujours dire que les joueurs sont en train d'assimiler sa méthode. En revanche, si l'OM débute par une défaite, toutes les questions actuelles vont prendre de l'ampleur. Actuellement, le Croate a zéro crédit. C'est primordial de commencer par une victoire. Selon moi, il joue son avenir sur le mois d'août. Gagner lui permet d'avoir plus de temps pour travailler. S'il enchaîne trois défaites et un match nul, il n'est plus là ! Et puis au vu des matchs de préparation, je ne m'attends à rien en termes de contenu."



Recruter un entraîneur en vue d'implanter une nouvelle philosophie de jeu et le virer au bout de quatre matchs. Heureusement que Nabil Djellit n'est pas dirigeant.