Garcia : "Il ne faut pas se laisser impressionner"

En conférence de presse, Oscar Garcia a expliqué que son équipe était prête à donner du fil à retordre à l'OM, dimanche soir.





En clôture de la 1ère journée de Ligue 1, l'OM reçoit le Stade de Reims, une équipe qui ne lui réussit pas vraiment puisque les Olympiens n'ont remporté qu'un seul de leurs 10 derniers matchs face aux Rémois à domicile.



En conférence de presse, Oscar Garcia a affirmé que son équipe était prête à affronter l'OM : "Physiquement comme mentalement, les joueurs sont prêts. Nous nous devons d'être ambitieux pour ce premier match et l'objectif est de rendre la meilleure copie possible pour marquer nos premiers points dès dimanche. Nous avons réalisé de belles performances pendant la pré-saison et c'est à nous de tout mettre en oeuvre pour continuer comme ça. Ce que je veux voir dimanche, c'est une équipe compétitive qui se bat pour la gagne. C'est toujours mieux de commencer par une victoire. On joue au football pour ce genre de match. Marseille est une équipe capable de changer rapidement rythme, presser l'adversaire, jouer vite vers l'avant et l'appui des supporters est un plus pour eux. Il ne faut pas se laisser impressionner. Nous aussi, nous avons une équipe capable de jouer au football."



Il y a trois ans, l'OM et le Stade de Reims s'étaient déjà croisés lors de la première journée. Les Rémois étaient venus s'imposer 2 à 0.