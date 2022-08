Obraniak : "Tudor n'a pas de pression particulière"

Dans l'Équipe du Soir, Ludovic Obraniak a estimé qu'Igor Tudor n'avait pas plus de pression que les autres entraîneurs ayant effectué leurs débuts à Marseille.





Alors que les médias, l'Équipe en tête, ne cessent d'alimenter les rumeurs concernant une "crise" à l'OM, Ludovic Obraniak a un peu calmé le jeu.



Sur le plateau de l'Équipe du Soir, il a déclaré : "Igor Tudor sait où il a mis les pieds. Il est au courant qu'à Marseille, c'est un contexte volcanique. À l'OM ou ailleurs, un entraîneur a souvent très peu de temps pour faire ses preuves et avoir des résultats. C'est un homme qui a l'air d'avoir une haute opinion de lui-même, une certaine arrogance même, on le voit dans ses prises de position, mais il sait où il veut aller. C'est sa philosophie, il ne va pas, du jour au lendemain, tout changer. Il a été choisi pour ça, donc lui, il fait son boulot. Si les joueurs n'adhèrent pas, ce n'est pas vraiment son problème. Lui, il insère une philosophie, parce qu'il travaille comme ça depuis des années, il est dans son rôle, donc il n'a pas de pression particulière. À Marseille, la pression, elle est pour tout le monde. La situation actuelle ne me semble pas être une fronde contre Tudor, mais plutôt une ‘dépression' suite au départ de Sampaoli. J'ai l'impression que les joueurs s'étaient tellement accrochés à Sampaoli, comme on l'a vu lors de la 38ème journée, qu'il y a un côté ‘dépressif' du groupe."