L'Equipe en remet une couche sur les tensions du vestiaire

À J-1 avant le premier match officiel de la saison, L'Equipe a publié un article pour détailler tous les problèmes du vestiaire de l'OM. Aucun autre club ne bénéficie d'un tel traitement.





Dans son édition du jour, L'Equipe consacre un article aux soi-disant tensions du vestiaire marseillais. Selon ses informations, Igor Tudor et Mattéo Guendouzi se sont par exemple accrochés à la mi-temps du match contre le Milan AC. En substance, selon ses journalistes, la crise couve, tout va mal et il faudrait s'en inquiéter (voire tout changer).





Une vraie taupe dans le vestiaire ?

La réunion de mardi n'aurait plus été demandée par les joueurs, mais plutôt provoquée par un Pablo Longoria inquiet. Et le président aurait rappelé à ses joueurs qu'il avait lui-même choisi le technicien (La Provence affirmait mardi qu'il s'agissait d'un choix de Javier Ribalta...) et qu'il était disponible pour parler d'un transfert avec ceux qui refusaient ses méthodes. Le quotidien sportif croit aussi savoir qu'aucun joueur n'a osé parler, avant que le groupe ne se retrouve seul et alors les langues se seraient dénouées (ce qui sous-entend que l'un d'entre eux a rapporté des informations aux journalistes).



Avec La Provence, L'Équipe a pris l'habitude de surexposer le moindre pet de mouche survenu à la Commanderie. Car l'OM en crise, ça fait vendre du papier. Cela n'a pas empêché Dimitri Payet de démentir les informations des journaux, en conférence de presse. Et il est de toute façon bien trop tôt pour juger d'une méthode qui nécessitera peut-être plusieurs semaines pour donner ses premiers résultats. Le gros souci qu'on peut trouver à tout ça, si ces infos sont fondées, c'est qu'un joueur a apparemment décidé de tout raconter au journal : on appelle ça une taupe...