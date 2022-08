Veretout : "Je suis très heureux d'être ici"

Jordan Veretout s'est exprimé devant la presse, suite à sa signature à l'OM. Le milieu de terrain se réjouit de faire partie du projet phocéen.





En conférence de presse, Jordan Veretout a commenté son arrivée à l'OM. L'ancien Romain a fait part de son enthousiasme : "Je suis très heureux d'être ici. J'avais déjà été approché. Aujourd'hui il est temps de revenir en France. L'OM c'est un grand projet. C'est merveilleux pour moi." Le joueur a également évoqué les polémiques lunaires créées par des comptes Twitter anonymes. Il ne veut pas s'étendre sur le sujet et ça paraît normal : "Je suis ici pour jouer au foot. Ce sont des moments difficiles et compliqués. Je ne cautionne pas de tels faits. Je ne rentre pas dans cette histoire. Je suis à l'OM pour jouer au football et passer de bons moments avec le groupe ou à l'extérieur avec les gens au Vélodrome. Je suis quelqu'un d'apprécié généralement. En Italie, on m'appréciait. Je suis joyeux. Je suis ici pour jouer au foot. Avoir de grands résultats ici et des émotions. J'en ai vécu l'année dernière. Et je veux continuer et de vivre ça ici ç l'OM, ça doit être magique. Je me battrai pour gagner des titres."



Pour rappel, la Roma a terminé à la 6e position de la Serie A, la saison passée. Le club de la Louve a également remporté la Ligue Europa Conférence.