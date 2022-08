Payet : "Félicitations à la Ligue"

Dimitri Payet s'est exprimé sur le travail réalisé par la LFP pour assurer la sécurité des joueurs, cette saison. Le milieu offensif de l'OM se réjouit des nouvelles mesures adoptées.





Face aux médias, Dimitri Payet a commenté les mesures prises par la LFP pour s'assurer qu'aucun incident ne survienne, cette saison : "J'espérais qu'on me la pose. J'étais le plus heureux de voir cette décision prise par rapport à ce que j'ai vécu. On prend des décisions qui font régresser la violence dans les stades. C'est le début de quelque chose. Félicitations à la Ligue", a déclaré le capitaine phocéen.



La LFP a notamment prévu des dispositifs anti-intrusion, l'interdiction des bouteilles, ou encore l'emploi de stadiers personnalisés. Son plan a été présenté il y a quelques jours.