Tudor : "On a eu une bonne semaine de travail"

Face au média, Igor Tudor est revenu sur le travail réalisé ces derniers jours. Le coach de l'OM affirme très bien s'entendre avec les joueurs.





En conférence de presse, Igor Tudor a refusé de révéler le contenu de la réunion organisée mardi : "C'est quelque chose de privé. C'était une bonne chose de le faire. On a eu une bonne semaine de travail, avec une bonne mentalité en vue du match qui nous attend", a-t-il indiqué. Le technicien considère que ses joueurs ont répondu à ses attentes, ces derniers jours : "On a bien travaillé, je m'entends très bien avec les joueurs. La préparation a été courte. Quatre ou cinq joueurs sont arrivés en retard, je n'ai travaillé que deux ou trois semaines avec certains d'entre eux. Ça fait 10 ans que j'entraîne. Il y a toujours une différence entre la préparation et les matchs officiels. Mon style est très différent de l'entraîneur précédent. On peut gagner de plein de manières différentes. Il faudra du temps pour s'habituer au niveau style, mais on a eu une bonne semaine de préparation", a-t-il expliqué.





"Le Milan AC a le jeu que l'on souhaite mettre en place"

Le Croate a donné des indications sur la suite : "Il y a forcément des différences par rapport à ce que j'ai connu en Italie. Mais, au final, c'est toujours du travail. La différence n'est pas en fonction du pays, mais des méthodes de l'entraîneur. J'ai toujours cru en l'effort, la sueur. Les équipes avec un jeu vertical et de l'intensité obtiennent de meilleurs résultats. Contre l'AC Milan, on a joué contre une équipe qui a le jeu que l'on souhaite mettre en place. Leur équipe a été construite en trois années. Au début de leur parcours, ils ont perdu 5-0 contre l'Atalanta", a-t-il poursuivi.



Si le Milan AC a mis trois ans pour bâtir son collectif, on espère que l'OM obtiendra des résultats plus rapides. Igor Tudor et ses joueurs auront quoi qu'il advienne besoin de temps. Souhaitons donc que le public et certains médias assez critiques se montreront patients.