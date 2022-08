La grosse mise au point de Payet

Dimitri Payet est revenu sur la pseudo-crise traversée par l'OM, ces derniers jours. Certains médias ont d'après lui tenté de déstabiliser le club.





"Le groupe travail travaille bien en tout cas. On travaille très dur. Mais oui, on a la même ambiance que l'année dernière. Tout va bien", a indiqué Dimitri Payet, en conférence de presse. Un discours très éloigné de celui qui a été décrit par La Provence, ces derniers jours : "Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président. Il n'y a pas de réunion demandée, ni de ma part, ni d'aucun joueur. Pablo Longoria est venu nous voir pour faire le point sur la préparation, ce qu'il attendait de nous et les objectifs de la saison. Je sais que Dimitri Payet fait vendre. On a essayé de nous déstabiliser, mais tout est clair en interne."





"J'avais demandé à trouver des solutions pour augmenter nos exigences"

Le capitaine olympien a admis qu'il y avait du changement : "Ce sont des méthodes nouvelles pour nous. C'est une autre façon de travailler. On bosse dur. On a besoin de digérer cette préparation qui a été très lourde. On arrive à comprendre et mettre en oeuvre la façon dont souhaite jouer le coach. C'est un coach qui veut du sérieux, du travail et de l'exigence. C'est tout à fait normal. Moi le premier, j'avais demandé à trouver des solutions pour augmenter nos exigences", a-t-il poursuivi.



Le Réunionnais a admis que le groupe avait été déçu par les résultats des matchs amicaux : "On a été inquiet quand on a vu qu'on n'arrivait pas à retranscrire ce qu'on travaillait à l'entraînement. Mais les amicaux sont là pour ça." Mais le travail devrait résoudre les soucis : "L'institution passe au-dessus de tout. Il y a eu un changement de cap. À nous, joueurs, de nous adapter à cela." Il espère que l'équipe proposera très vite un meilleur football : "Il faudra montrer un autre visage que celui montré contre Milan, car là on est dans la vraie compétition. Au-delà de la manière, le plus important sera de prendre les trois points."



Des propos rassurants qui démontrent que le groupe reste derrière son entraîneur.