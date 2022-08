Arteta : "Saliba est prêt à jouer"

En conférence de presse, Mikel Arteta s'est réjoui du retour de William Saliba chez les Gunners.





Alors qu'Arsenal va entamer sa saison ce soir sur la pelouse sur la pelouse de Crystal Palace (21h), Mikel Arteta peut compter sur la présence de William Saliba dans les rangs des Gunners. Le coach espagnol a suivi les progrès de l'international français et estime qu'il est désormais prêt à aider son équipe : "Je suis vraiment content de la façon dont il s'est adapté. Évidemment, c'est toujours quelque chose qu'il faut voir, passer un an loin d'ici dans une ligue complètement différente. Mais en jouant le nombre de minutes qu'il a joué et de la façon dont il a joué, on pouvait voir qu'il grandissait et se développait. Il nous a donné de nombreuses raisons pour lesquelles il pourrait être le joueur dont nous avons besoin. Au cours des dernières semaines, il nous a donné toutes les raisons de croire que nous avions pris la bonne décision en le prêtant pour un an, car il semble maintenant prêt à jouer."



Sous les couleurs olympiennes, William Saliba a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues en 2021-2022 (sur 56). Il a toutes les qualités pour devenir un titulaire indiscutable à Arsenal.