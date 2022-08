Pirès : "Tavares est une bonne option"

Dans les colonnes de La Provence, Robert Pirès est revenu sur le recrutement de Nuno Tavares au poste de piston gauche.





Avec un nouveau système de jeu, plus vertical, les deux pistons auront une importance primordiale dans le jeu d'Igor Tudor. L'OM a donc décidé de miser sur Jonathan Clauss sur le flanc droit, valeur sûre du championnat depuis deux saisons, et de tenter le pari Nuno Tavares, en provenance d'Arsenal, côté gauche.



Interrogé par La Provence, Robert Pirès, ancien Phocéen et ancien Gunner, estime que l'arrivée du latéral portugais est un bon choix : "Si Igor Tudor part à trois défenseurs derrière, je trouve que c'est une bonne option. Offensivement, il apporte vraiment quelque chose. Ça peut être le bon pendant de Jonathan Clauss. Il va vite, il est athlétique, il n'a pas peur d'aller au duel. Je trouve qu'il a une bonne qualité de centre. Son seul défaut est qu'il peut être irrégulier. Parfois, il peut aussi avoir un manque de concentration. Mais, il est jeune, attention ! À lui de rectifier ça. Mais, honnêtement, je trouve qu'il a le bon profil pour jouer dans ce système-là, à Marseille."



Tavares a été prêté sans option d'achat par Arsenal, mais son objectif de disputer la prochaine Coupe du Monde avec le Portugal va sans doute le pousser à donner le maximum pour le club.