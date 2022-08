Roustan : "OM-Milan, c'était une connerie !"

Sur le plateau de l'Équipe du Soir, Didier Roustan a remis en cause le choix d'affronter l'AC Milan au Vélodrome.





Sur le plateau de La chaîne l'Équipe, Didier Roustan a estimé que le fait d'affronter une aussi bonne équipe que l'AC Milan, au Stade Vélodrome, en match de préparation était une erreur : "Je pense que ce match, OM-Milan, au Vélodrome, aussi tôt dans la saison, c'est une connerie. On voit les conséquences, on ne parle que de ça. S'ils l'avaient fait à Toronto ou je ne sais pas où, ça n'aurait pas le même impact. Le risque était trop grand. Tu changes d'entraîneur, ils avaient toutes les chances de ne pas être au niveau."



Le président à vie de l'Équipe du Soir oublie de mentionner que les matchs amicaux ne se programment pas une semaine à l'avance. Cette rencontre face au Milan avait donc dû être approuvée par Jorge Sampaoli et non Igor Tudor. Et même si ce match a effectivement pointé un écart de niveau et montre le chemin qu'il reste à parcourir à l'OM, il est nécessaire de laisser un peu de temps à Tudor et à ses hommes.