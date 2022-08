Mercato : Batshuayi vers son sixième prêt

Michy Batshuayi pourrait être prêté à Wolverhampton par Chelsea, dans les prochains jours. Il s'agirait de son sixième prêt depuis qu'il a quitté l'OM pour Londres, en 2016.





D'après les éléments obtenus par Sky Sports, Michy Batshuayi pourrait rejoindre les rangs de Wolverhampton, dans les prochains jours. Chelsea pourrait le prêter pour la sixième fois, six ans après son arrivée depuis l'OM pour 39 millions d'euros. L'international belge a successivement été envoyé au Borussia Dortmund, à Valence, à Crystal Palace (deux fois) et à Besiktas, ces dernières saisons.



Sous contrat jusqu'en 2023, Michy Batshuayi totalise 77 matchs avec les Blues, pour 25 buts et 6 passes décisives.