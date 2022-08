Le sponsor principal de l'OM en difficulté

Cazoo fait face à de gros problèmes financiers. Le groupe va totalement revoir sa stratégie en Europe.





Le sponsor principal de l'OM, Cazoo, fait face à de grosses difficultés. En plus d'avoir récemment procédéa à 750 licenciements, le groupe aurait l'intention de revoir l'ensemble de sa stratégie, en Europe. Et il envisagerait de se retirer de certains marchés, "sans exclure que la France soit touchée", indiquent Les Echos dans son édition du jour.



Cazoo est spécialisé dans la vente des voitures d'occasion en ligne. Il s'est lancé en France et en Allemagne, l'été dernier. Il est également sponsor principal du LOSC.