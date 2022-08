Mercato : c'est confirmé pour Konrad de la Fuente

Konrad de la Fuente devrait bien rejoindre Valladolid dans le cadre d'un prêt avec option d'achat quasi obligatoire.





Dans son édition du jour, L'Équipe confirme que le départ de Konrad De La Fuente est acquis. L'international américain devrait bientôt jouer avec Valladolid, à qui il sera prêté avec une option d'achat quasi obligatoire. On ne devrait donc pas le revoir à l'OM, par qui il avait été recruté pour 3 millions d'euros il y a un an.



Après des débuts emballants, Konrad de la Fuente n'est pas parvenu à s'imposer dans l'équipe olympienne, la saison passée. Le joueur de 21 ans a disputé 15 matchs de Ligue 1 et seulement délivré 2 passes décisives.