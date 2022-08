Mercato : la Premier League à l'action pour Dieng ?

Plusieurs clubs anglais envisageraient de recruter Bamba Dieng, cette fin de mercato. Le joueur pourrait valider un départ de l'OM, où il n'a pas la faveur de son entraîneur.





Selon les renseignements obtenus par 90min, Leeds United a fait part de son intérêt pour Bamba Dieng. Le club anglais pourrait transmettre une proposition à l'OM pour s'attacher ses services, ces prochains jours. Le joueur ne manque pas de courtisans, puisque Newcastle, West Ham, Everton , les Wolves et Crystal Palace penseraient aussi à lui. Et des formations allemandes et espagnoles seraient également sur le coup.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Bamba Dieng a marqué 7 buts et donné 3 passes décisives en 30 matchs de Ligue 1, depuis son arrivée à Marseille. Igor Tudor ne compte pas sur lui, a priori en raison d'un manque de rigueur à l'entraînement et quelques kilos en trop.