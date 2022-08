Théréau : "Veretout est une top recrue pour l'OM"

Cyril Théréau est ravi de voir Jordan Veretout rejoindre l'OM. L'ancien attaquant pense que Pablo Longoria fait un gros coup.





Interrogé par La Provence, Cyril Théréau s'est exprimé sur la probable signature de Jordan Veretout à l'OM. L'ancien joueur de la Viola (où était aussi Veretout) a confié tout le bien qu'il pensait du milieu de terrain : "C'est un super joueur. Je l'ai connu à Florence, l'entraîneur était Stefano Pioli et il s'est imposé tout de suite. J'ai été surpris qu'il s'adapte si vite. Il a une très bonne qualité de passe, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, que ce soit en sentinelle devant la défense ou en relayeur. Il court beaucoup, il a un très gros volume de jeu et un très bon pied pour tirer les coups francs. Il est très bas sur les appuis, il est toujours en mouvement et il ne se blesse quasiment jamais. Et dans un vestiaire, c'est un bon gars. C'est une top recrue pour l'OM !"



La saison passée, Jordan Veretout s'est encore révélé décisif, bien qu'il ait été poussé vers la sortie par ses dirigeants. Le natif d'Ancenis a disputé 50 matchs, pour 4 buts et 10 passes décisives, avec l'équipe de Jose Mourinho.