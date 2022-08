Veretout à l'OM, c'est pour aujourd'hui

Jordan Veretout est attendu à Marseille, ce vendredi. Le milieu de terrain devrait signer un contrat de trois ans avec l'OM, plus une autre année en option.





D'après RMC Sport, Jordan Veretout va débarquer à Marseille ce vendredi. Le joueur de la Roma devrait passer sa visite médicale et signer un contrat portant sur trois saisons, plus probablement une autre en option. Selon la radio, l'opération consiste en un transfert sec, mais d'autres sources annoncent un prêt avec option d'achat obligatoire. C'est notamment le cas d'Il Messaggero, qui parle d'une indemnité de 10,5 millions d'euros liée au nombre de matchs disputés.



Après cinq ans passés en Italie, Jordan Veretout s'apprête donc à retrouver la Ligue 1. Pour rappel, la Roma avait déboursé 17,5 millions d'euros pour s'attacher ses services (après un prêt d'un an), en 2020.