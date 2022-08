Mercato : Veretout, c'est plutôt 15 millions

Jordan Veretout devrait être la prochaine recrue de l'OM. Gianluca Di Marzio annonce un accord à hauteur de 11 millions d'euros + 4.5 de bonus.





Selon toute vraisemblance, Jordan Veretout devrait quitter la Roma pour s'engager avec l'OM dans les prochains joueurs, comme l'annonçait l'Équipe hier.



Mais alors que Il Messaggero expliquait que l'opération pourrait se conclure sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros, le bien informé Gianluca Di Marzio annonce que la note est un peu plus salée pour l'OM. En effet, selon le journaliste de Sky Sport Italia, le montant du transfert s'élèverait à 11 millions d'euros auquel pourraient s'ajouter 4.5 millions d'euros de bonus. Dans le détail : 1 M€ pour 15 matches joués, 1 M€ pour 30 matches joués et 2,5 M€ en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Phocéens pourraient donc débourser plus de 15 millions d'euros pour la venue de l'international français.



Sauf retournement de situation, l'ancien Nantais va s'engager pour les trois prochaines saisons, avec une quatrième en option. Pablo Longoria semble avoir trouvé le successeur de Boubacar Kamara, mais d'autres mouvements sont encore à prévoir au sein de l'effectif comme il l'expliquait hier en conférence de presse.