Longoria salue l'effort financier de Clauss

En marge de la présentation de Jonathan Clauss, Pablo Longoria a tenu à souligner l'effort financier consenti par l'ancien Lensois.





Avant que Jonathan Clauss ne réponde aux questions des journalistes, Pablo Longoria a tenu à rappeler l'effort financier qu'avait consenti l'international français pour rejoindre l'OM : "Je tiens aussi à dire une chose, c'est l'un des joueurs qui a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici. Je veux le remercier pour ça et le dire publiquement. Il l'a fait pour favoriser les discussions entre les clubs et a tout mon respect. Cela démontre son engagement dans le projet et son envie de venir ici"



L'Espagnol a ensuite exprimé tout le bien qu'il pensait du joueur, mais aussi de l'homme : "J'ai beaucoup apprécié son histoire de vie. Je lui ai dit depuis le premier jour quand on s'est parlé au téléphone pour voir les possibilités. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent tardivement dans le football avec du travail et de l'exigence."



Pour ses débuts sous les couleurs olympiennes, l'ancien Lensois a, jusqu'à présent, donné satisfaction. Il aura un rôle très important dans le jeu vertical demandé par Igor Tudor. L'an dernier, avec le RC Lens, il avait été impliqué sur 16 buts (5 buts et 11 passes décisives) en 40 matchs.